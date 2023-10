Pátria compra unidade de private equity da gestora britânica abrdn

LONDRES (Reuters) - A gestora de fundos britânica abrdn acertou a venda de seu negócio de private equity com sede na Europa, de 9 bilhões de dólares, para o Pátria, à medida que busca elevar os retornos financeiros por meio de desinvestimentos de ativos vistos como não essenciais.

Para o Pátria, a aquisição atende ao objetivo de expansão internacional da companhia após listagem na Nasdaq em 2021.

A abrdn disse que o Pátria pagará 60 milhões de libras em dinheiro antecipadamente, e mais 20 milhões de libras, acrescidas de juros, dois anos após a conclusão da transação.

Outras 20 milhões de libras seriam pagas após três anos, sujeitas ao desempenho do negócio, disse a abrdn.

"Continuamos a reduzir a complexidade e nos concentramos em áreas onde temos confiança de que poderemos impulsionar o crescimento no futuro", disse o presidente da abrdn, Stephen Bird.

A expectativa é de que a venda seja concluída no primeiro semestre de 2024.

Em julho, a abrdn anunciou a venda de seu negócio de private equity com sede nos Estados Unidos para a HighVista Strategies.

EXPANSÃO GLOBAL

As ações do Pátria subiam 1,2% após o anúncio do negócio.

O presidente do Pátria, Alexandre Saigh, disse à Reuters que a plataforma adquirida expandirá as ofertas da empresa para clientes latino-americanos, que buscam aumentar sua exposição a private equity fora da região. A abrdn oferece aos investidores fundos de fundos a partir de diversas empresas, principalmente na Europa.

Ao mesmo tempo, o Pátria poderá oferecer seus fundos da América Latina aos atuais clientes da abrdn. Apenas cerca de 9% a 10% da base de clientes do Pátria é da Europa.

(Reportagem de Carolina Mandl, em Nova York; reportagem adicional de Radhika Anilkumar em Bengaluru e Iain Withers e Pablo Mayo Cerqueiro)