Padilha diz que governo vai continuar trabalhando para votar mais rápido possível PL dos fundos

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou nesta segunda-feira, 16, a possibilidade de a Câmara não votar nesta semana o texto do projeto de lei que altera a tributação de fundos offshore e exclusivos.

Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e lideranças do governo, Padilha destacou que, inicialmente, a previsão era a de que o projeto fosse votado apenas na próxima semana, e que a possibilidade de apreciação nos próximos dias foi uma antecipação do calendário original. Segundo ele, o governo vai continuar trabalhando para que o PL seja votado "o mais rápido possível".

"Se tivermos ambiente de votação já nessa semana, melhor ainda, mas estávamos programados para votar só no dia 24 de outubro. Mais importante é que o relatório foi discutido, negociado com governo, Fazenda acompanhou cada detalhe", disse Padilha, reforçando que o governo vai orientar de forma favorável ao relatório do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

"Isso é justiça tributária, arrecadar para educação, saúde, habitação, seguridade social, a partir dos fundos dos super ricos", disse após a reunião com Haddad, que contou também com a participação do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, com os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, o encontro foi para tratar da pauta econômica no Congresso.