ÓTIMA NOTÍCIA para BRASILEIROS: o SONHO DA CASA PRÓPRIA acaba de chegar

O presidente Lula sancionou em julho a lei que cria o novo Minha Casa, Minha Vida. A meta é contratar mais 2 milhões de moradias pelo programa.

Abaixo, veja quem pode conseguir um imóvel, quais os subsídios, os valores máximos dos imóveis, as taxas de juros e mais.

1) Quem tem direito?

As faixas de renda foram ampliadas para famílias com renda mensal de até R$ 8.000 em áreas urbanas. Em áreas rurais, as famílias podem ter renda anual de até R$ 96 mil.

Os beneficiários podem ser contemplados com unidades construídas com recursos da União ou financiadas. Gerido pelo Ministério das Cidades, o programa foi criado em 2009 e já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais.

2) Quais as faixas de renda do programa?

Áreas urbanas:

Faixa 1: renda mensal de até R$ 2.640;

Faixa 2: renda mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400;

Faixa 3: renda mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000

Áreas rurais:

Faixa 1: renda anual de até R$ 31.680;

Faixa 2: renda anual de R$ 31.608,01 a R$ 52.800;

Faixa 3: renda anual de R$ 52.800,01 a R$ 96.000;

O valor das faixas se refere a renda que a família recebe sem contar benefícios sociais. O governo diz que as faixas não consideram valores recebidos via auxílio-doença, de auxílio-acidente, de seguro-desemprego, de BPC e do Bolsa Família.

3) Qual o valor dos imóveis do Minha Casa, Minha Vida?

Áreas urbanas:

Faixa 1 (subsidiado): até R$ 170 mil;

Faixa 1 e 2 (financiado): até R$ 264 mil;

Faixa 3 (financiado): até R$ 350 mil;

Áreas rurais

Novas moradias: o valor máximo passou de R$ 55 mil para R$ 75 mil;

Para melhoria de uma moradia: valor passou de R$ 23 mil para R$ 40 mil

4) Qual é a taxa de juros?

As taxas foram reduzidas e são as mais baixas do mercado. Vão de 4% ao ano a 8,16% ao ano e variam de acordo com a renda e a região de moradia da família.

O prazo máximo do financiamento é de 35 anos. O programa permite aquisição de imóveis novos ou usados.

Cotistas do FGTS têm direito a financiamento com taxas menores. O benefício vale para titulares de conta vinculada no FGTS com, no mínimo, três anos de trabalho sob o regime do FGTS.

Na faixa 1, a taxa será de 4% para famílias com renda de até R$ 2 mil mensais nas regiões Norte e Nordeste. Para as demais regiões do país, a taxa será de 4,25%.

A Caixa começou a financiar imóveis de até R$ 350 mil pelo Minha Casa, Minha Vida. É possível fazer simulações pelo site do banco.

5) Qual o limite de subsídio?

O subsídio é o valor do financiamento pago pelo governo federal. A família paga o restante do valor do imóvel. Esse tipo de subsídio, com parcelas bem baixas atende apenas às famílias da faixa 1 de renda. O valor máximo é de R$ 170 mil para áreas urbanas e R$ 75 mil para áreas rurais.

Governo pode arcar com mais de 90% do valor do imóvel. Nos casos das moradias subsidiadas da Faixa 1, as famílias pagarão prestações mensais com um valor mínimo de R$ 80, ao longo de um período de 5 anos.

Financiamento com recursos do FGTS reduz valor de entrada e facilita aquisição. As famílias das faixas 1 e 2 têm direito a um subsídio de até R$ 55 mil no valor da entrada do imóvel. Antes o valor era de R$ 47,5 mil.

As famílias da faixa 3 não têm direito ao subsídio na entrada do valor do imóvel. Elas têm direito às taxas de juros mais baixas oferecidas pelo programa.

6) Como os beneficiários da Faixa 1 podem se inscrever para as unidades subsidiadas?

Na Faixa 1, o interessado precisa fazer um cadastro na prefeitura de sua cidade. A prefeitura fará a inscrição no Cadastro Único e, depois do cadastro, será feita a seleção de imóveis de acordo com as regras definidas pelo Ministério das Cidades.

Nas faixas 2 e 3, famílias devem procurar as incorporadoras com imóveis do Minha Casa, Minha Vida. Basta fazer uma simulação do financiamento, enviar para a instituição financeira e aguardar a aprovação do crédito. Se tudo der certo, o contrato será assinado.

7) Quem tem prioridade no programa?

Algumas famílias têm prioridade no programa. São aquelas que:

Estão em situação de rua;

Tenham a mulher como responsável;

Tenham pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes;

Estão em situação de risco e vulnerabilidade;

Estão em situação de emergência ou calamidade;

Em deslocamento involuntário causado por obras públicas federais. Neste caso, é preciso preencher outros critérios e prioridades que podem ser definidos pelos estados, Distrito Federal, municípios e entidades

8) Exigências nas especificações dos imóveis