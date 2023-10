Oposição se aproxima de derrubar governistas na Polônia em grande reviravolta política

Por Pawel Florkiewicz e Alan Charlish

VARSÓVIA (Reuters) - Os nacionalistas da Polônia pareciam ter perdido sua maioria parlamentar nesta segunda-feira na eleição mais importante do país em décadas, potencialmente abrindo caminho para que os partidos de oposição tomem o poder no que seria uma grande reviravolta política.

A Polônia tem entrado em conflito repetidamente com a União Europeia em relação a questões como Estado de direito, liberdade de imprensa, imigração e direitos LGBT desde que o partido Lei e Justiça (PiS) chegou ao poder em 2015, mas os partidos de oposição prometeram consertar os laços com Bruxelas e descartar as reformas que, segundo os críticos, minam os padrões democráticos.

Uma pesquisa de boca de urna da Ipsos publicada na madrugada desta segunda-feira mostrou o PiS com 36,6% dos votos, o que significaria 198 parlamentares na câmara baixa do Parlamento, com 460 assentos.

Os partidos de oposição, liderados pelo grupo liberal Coalizão Cívica (KO), do ex-presidente do Conselho Europeu Donald Tusk, estavam projetados para ganhar 248 assentos combinados, com o KO conquistando 31,0% dos votos.

Os resultados oficiais após a contagem de 50% dos distritos eleitorais colocavam o PiS em 38,3%, o KO em 27,8% e seu aliado, o partido Terceira Via, de centro-direita, em 14,4%. Geralmente, as zonas rurais e as pequenas cidades mais conservadoras comunicam os seus resultados mais rapidamente do que as grandes cidades, onde os partidos liberais são mais fortes.

A vitória da oposição em um pleito considerado pelos analistas como a eleição mais importante para a Europa em anos pode redefinir o relacionamento entre Bruxelas e o maior membro do bloco na Europa Central e Oriental.

"A destituição dos nacionalistas ajudará a restaurar as relações prejudicadas com a UE", disse Lee Hardman, analista sênior de moedas do banco MUFG.

Tusk disse que tentaria desbloquear cerca de 110 bilhões de euros de fundos da UE destinados à Polônia, que foram congelados devido a preocupações com o Estado de direito no país.

Mesmo que os resultados oficiais confirmem a pesquisa de boca de urna, Tusk e seus aliados do Terceira Via e do partido Nova Esquerda podem ter que esperar semanas ou até meses antes de ter a chance de formar um governo.

O presidente Andrzej Duda, um aliado do PiS, disse que daria a primeira chance ao partido vencedor. No entanto, como o partido de extrema-direita Confederação obteve apenas 6,4%, abaixo das expectativas, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki ou qualquer outro político do PiS terá dificuldades para formar um novo governo.

A comissão eleitoral da Polônia estimou que o comparecimento às urnas no domingo foi de 72%, com base em resultados parciais, o mais alto desde a queda do comunismo em 1989, ressaltando os altos riscos dessa eleição.

Em uma campanha agressiva, na qual procurou pintar Tusk como um fantoche da Alemanha, o PiS apresentou a eleição como uma escolha entre a imigração ilegal descontrolada, sob o comando de líderes comprometidos com interesses estrangeiros, e um governo que protegeria as fronteiras, a segurança e as tradições da Polônia.

No entanto, o PiS tem enfrentado um descontentamento crescente em relação ao que os críticos disseram ser um retrocesso democrático e uma erosão dos direitos das mulheres depois que o governo impôs uma proibição quase total do aborto em 2021.