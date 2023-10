Polícia do Rio faz nova operação na Maré e moradores relatam tiroteio

As policiais civil e militar do Rio de Janeiro fazem hoje uma nova operação em comunidades do Complexo da Maré.

O que aconteceu:

A PM diz que foi recebida a tiros e que um suspeito foi baleado e socorrido. Ele morreu no Hospital Getúlio Vargas e uma arma foi apreendida.

Moradores relatam tiroteio intenso desde as primeiras horas da manhã. A operação acontece nas comunidades Vila dos Pinheiros, Vila do João, da Salsa e Merengue e do Conjunto Esperança.

Segundo a polícia, o objetivo da ação é a "prisão de criminosos, a retomada de territórios, além da apreensão de armas e drogas, bem como a remoção de barricadas dos acessos ao conjunto de comunidade".

A polícia ainda não divulgou o número de prisões.

#OperacaoMaré

Desde as primeiras horas do dia, policiais do #BPChq e outras e unidades do #COE estão em ação nas comunidades da Vila dos Pinheiros, Vila do João, Salsa e Merengue e Conjunto Esperança, na Maré. pic.twitter.com/mxWAeOND5s -- Ação e Reação (@reacao_acao) October 16, 2023

OPERAÇÃO DESDE AS 5H MANHÃ. VILA DO HORÁRIO E PINHEIRO NA MARÉ.@PlantaoBaixadaa pic.twitter.com/ZV3D5rdkrM -- vingador (@vingadorrj) October 16, 2023

Na semana passada, policiais do Bope fizeram uma megaoperação para combater o crime organizado na Maré. Entre os alvos, estão lideranças do Comando Vermelho, facção criminosa ligada ao atentado que deixou três médicos mortos e um ferido após um deles ser confundido com um miliciano rival.

Durante a operação, um complexo esportivo na Maré, que era usada pelo tráfico para treinamento de combate, foi recuperado por policiais.

A Força Nacional de Segurança começa a atuar hoje no Rio. Serão 150 agentes para fazer operações nas rodovias. O envio da Força Nacional atende a um pedido feito no fim de setembro pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), diante da crise de segurança no estado.