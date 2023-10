Novo inimigo de Asterix é um filósofo romano inspirado no escritor brasileiro Paulo Coelho

O inimigo de Asterix no 40º álbum do gaulês, que será lançado em 26 de outubro em vários países, é um personagem guru filosófico adepto do "pensamento positivo" chamado Vicevertus, revelou a editora francesa Hachette, nesta segunda-feira (16).

Esse "vilão", criado para este 40º álbum, surgiu da imaginação de um novo roteirista conhecido por seu humor absurdo, Fabcaro. Ele diz que se inspirou em um fã de aforismos, o escritor brasileiro Paulo Coelho. Alguns exemplos de máximas de Vicevertus são: "Quem sabe aproveitar o momento é sábio", "Uma porta fechada é um convite para abrir outras", ou ainda "Cada caminho é o caminho certo, pois conduz a algum lugar."

"A Íris Branca é uma escola fundada por Vicevertus, inspirado por um filosofo grego", explicou Fabcaro durante uma coletiva na sede da Hachette Livre em Vanves, perto de Paris.

Encarregado pelo imperador Júlio César, de quem é médico, de melhorar o ânimo das tropas romanas ao redor da aldeia dos "gauleses obstinados", Vicevertus é bem recebido pelos soldados. Mas o método de Vicevertus vai causar divisões na aldeia de Asterix.

A escola de pensamento e de "desenvolvimento pessoal" de Vicevertus, que defende a bondade, a dieta vegetariana e a meditação, encontrará os seus apoiadores, como Naftalina, mulher do chefe Abracurcix, e os críticos, como o cético Asterix.

Inspirações

Este é o sexto álbum desenhado por Didier Conrad, que assumiu a série em 2013 após a aposentadoria de um dos dois criadores de Asterix, René Uderzo (1927-2020). O outro "pai" do herói gaulês foi René Goscinny (1926-1977).

Para retratar Vicevertus, Conrad de início o imaginou como um jovem sedutor. Mas depois a escolha recaiu sobre um homem maduro, de cabelos brancos na altura dos ombros. "Nos inspiramos em pessoas um pouco extravagantes", disse, citando o ex-primeiro-ministro francês Dominique de Villepin e o filósofo Bernard-Henri Lévy.

A cada dois anos, cada novo álbum do Asterix, apesar da morte de seus dois criadores, é um grande acontecimento no mundo editorial. A "Iris Branca" vai ter lançamento com mais de cinco milhões de exemplares em 20 línguas.

A Editions Albert René, detentora dos direitos do álbum, é uma das editoras mais rentáveis ??da Hachette Livre, grupo em vias de ser comprado, com o resto da Lagardère, pela Vivendi, controlada pelo bilionário francês Vincent Bolloré. No Brasil, Asterix é editado pela Record.

Desde a aposentadoria de Uderzo, os roteiros foram confiados a Jean-Yves Ferri. Ele está fazendo uma pausa para se dedicar à continuação de sua série de quadrinhos paródias sobre Charles de Gaulle.

"Estou aqui apenas temporariamente", disse Fabcaro. "Mas pronto para continuar a aventura", acrescentou. "Sonho com Jean-Yves me dizendo: estou cansado, vou parar", disse.