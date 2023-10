Norte-americanos querem que EUA ajudem a tirar civis de Gaza do perigo, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange e Matt Spetalnick

WASHINGTON (Reuters) - Uma maioria bipartidária de norte-americanos quer que os Estados Unidos ajudem a tirar os civis palestinos do perigo em Gaza, em meio à guerra de Israel contra os militantes do Hamas, mas o apoio do público dos EUA a Israel no conflito parece mais forte do que no passado, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos.

Os resultados da pesquisa de dois dias, que foi encerrada na sexta-feira, mostraram que 78% dos entrevistados - incluindo 94% dos democratas e 71% dos republicanos - concordaram com a afirmação de que "os diplomatas norte-americanos deveriam trabalhar ativamente em um plano para permitir que os civis que fogem dos combates em Gaza se mudem para um país seguro".

Vinte e dois por cento dos entrevistados discordaram.

Os combatentes do Hamas atravessaram a barreira de Gaza em direção a Israel em um ataque em 7 de outubro, matando 1.300 pessoas e sequestrando dezenas de outras, inclusive norte-americanos. Israel respondeu com os ataques aéreos mais intensos de seu conflito de 75 anos com os palestinos, matando pelo menos 2.670 pessoas e provocando uma crise humanitária.

A mídia norte-americana e global tem sido inundada com imagens de israelenses massacrados, incluindo relatos das atrocidades do Hamas, bem como de palestinos na Faixa de Gaza em busca de sobreviventes depois que os ataques aéreos israelenses arrasaram bairros.

O apoio dos norte-americanos à posição de Israel no conflito foi maior na nova pesquisa do que em uma pesquisa realizada em 2014, quando as forças terrestres israelenses entraram no enclave costeiro em um confronto com o Hamas com o objetivo de impedir o lançamento de foguetes contra Israel. A guerra atual se transformou em um conflito muito mais sério e de longo alcance.

Quarenta e um por cento dos entrevistados na nova pesquisa, que foi encerrada quando Israel, o aliado mais próximo de Washington no Oriente Médio, estava preparando uma invasão terrestre em Gaza, disseram concordar com a afirmação de que "os EUA devem apoiar Israel" em seu conflito com o Hamas, enquanto 2% disseram que "os EUA devem apoiar os palestinos".

Em uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada durante o conflito de 2014, 22% dos entrevistados disseram que os EUA deveriam apoiar a posição de Israel, e 2% queriam apoiar a posição dos palestinos.

O apoio à posição de Israel na nova pesquisa foi mais forte entre os republicanos, com 54% do partido apoiando a posição de Israel, em comparação com 37% dos democratas.

Nos últimos anos, os democratas têm enfrentado atritos internos entre moderados pró-Israel e uma facção de progressistas cada vez mais críticos em relação a Israel, especialmente pelo tratamento dado aos palestinos e pela expansão dos assentamentos judaicos pelo governo de extrema-direita do país.

Cerca de 69% dos participantes da pesquisa disseram que estavam acompanhando as notícias sobre os combates "muito de perto" ou "de perto".

Quando foi apresentada uma lista de opções sobre quem é o maior responsável pelo conflito atual, 49% dos entrevistados escolheram o Hamas, muito mais do que os 9% que escolheram Israel.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada online e em todo o país, reunindo respostas de 1.003 adultos norte-americanos, com um intervalo de credibilidade, uma medida de precisão, de cerca de quatro pontos percentuais.