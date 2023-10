Lula parabeniza Daniel Noboa por vitória eleitoral no Equador

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou, por meio de suas redes sociais, o presidente eleito do Equador, Daniel Noboa, na manhã desta segunda-feira.

"Meus desejos de saúde e sucesso no seu futuro mandato. Expresso minha disposição de seguir trabalhando pelo bem-estar dos nossos povos, tradicionalmente amigos, de aprofundar as relações bilaterais e de atuar pelo desenvolvimento da América do Sul", escreveu o presidente.

Noboa venceu a eleição contra Luísa Gonzalez, aliada do ex-presidente Rafael Correa. O presidente eleito é ex-deputado e filho do empresário Álvaro Noboa, que concorreu cinco vezes a eleição presidencial no Equador.

Noboa assumirá o cargo em dezembro deste ano para um mandato mais curto, até a metade de 2025, quando será feita a eleição presidencial regular. O pleito deste ano foi chamado pelo atual presidente, Guillermo Lasso, para um mandato tampão, quando dissolveu o Congresso e convocou as eleições para evitar um processo de impeachment.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores também cumprimentou o eleito e parabenizou o Equador pelo segundo turno das eleições realizados "em harmonia e congraçamento democrático".

Antes do primeiro turno, o candidato Fernando Villavicencio, que estava em segundo lugar nas pesquisas, foi assassinado ao sair de um comício.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)