Cozinha inteligente: Live do UOL tem ofertas de airfryer, cafeteiras e mais

Está precisando dar um up na sua cozinha e torná-la mais prática e inteligente no dia a dia? Então fique ligado na live shop do Guia de Compras UOL amanhã, a partir das 20h.

Na lista de produtos em destaque estão cafeteiras, churrasqueira elétrica, panelas e muito mais. As amadas air fryers (fritadeiras sem óleo) também estarão lá. Esses aparelhos caíram de vez no gosto do brasileiro tanto por não usarem gordura no preparo dos alimentos como pela rapidez —e praticidade— com que funcionam.

Se interessou? Marque na sua agenda e não deixe de conferir a live amanhã!

Onde assistir?

Para assistir à nossa live ao vivo e aproveitar todas as promoções, é só acompanhar por este link: http://uol.com.br/liveshop.

Você também pode conferir a transmissão por meio dos canais do UOL no YouTube, Facebook e TikTok. Ative as notificações para ser avisado no seu celular ou computador quando começar.

O programa é uma coprodução do UOL com o estúdio Live Cake, especializado em live shops.

Anote na agenda

Live shop Guia de Compras UOL

Quando: terça-feira (17/10), às 20h

Onde: pelo link http://uol.com.br/liveshop

