Vídeo mostra fogo em trem da ViaMobilidade e Linha 8-Diamante é afetada

Um vídeo divulgado nas redes sociais por um passageiro mostra chamas atingindo a parte superior de um trem da Linha 8-Diamante, administrada pela ViaMobilidade, na noite desta segunda-feira, em São Paulo.

O que aconteceu:

De acordo com o passageiro, as chamas iniciaram quando a composição saiu da estação Lapa e se deslocava até a estação Domingo de Moraes (sentido Itapevi), onde os passageiros tiveram que descer.

O vídeo mostra o fogo atingindo o pantógrafo do trem (equipamento que fica na parte superior da composição e é responsável por transferir a energia necessária para que o trem possa funcionar e se locomover).

Outra passageira reclamou no X (antigo Twitter) que a composição exalava um cheiro forte após o episódio.

Também no X, um passageiro também reclamou da superlotação na estação Barra Funda para pegar o trem da Linha 8-Diamante sentido Itapevi.

Em razão do episódio, a Linha 8-Diamante ficou com a velocidade reduzida e maior tempo de parada por mais de uma hora. Trens com sentido Itapevi chegaram a passar pela via auxiliar e não paravam na estação Domingos de Moraes. A ViaMobilidade informou que o caso ocorreu em razão de uma "avaria" em um trem na região da estação Domingos de Moraes, mas não detalhou o ocorrido.

Ao UOL, a ViaMobilidade informou que a Linha 8-Diamante está com operação normalizada desde 19h23, acrescentando que os passageiros foram orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança).