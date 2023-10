Itália desiste de construir pista de bobsled para Jogos de 2026

VENEZA, 16 OUT (ANSA) - O presidente do Comitê Olímpico Italiano (CONI), Giovanni Malagò, anunciou nesta segunda-feira (16) que os planos para construir uma nova pista de bobsled em Cortina D'Ampezzo para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 foram cancelados.

Segundo fontes locais, a informação foi confirmada durante uma sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI) em Mumbai. Desta forma, as provas de bobsled, luge e skeleton serão realizadas fora da Itália.

Malagò revelou que um dos principais motivos para a desistência do projeto é o custo, tendo em vista a ausência de empresas na licitação para a reforma da pista Eugenio Monti, que foi usada na competição de 1956 e demolida anos atrás.

Outro problema foi a oposição ao plano por causa do impacto ambiental e econômico. No mês passado, inclusive, centenas de pessoas realizaram uma manifestação em Cortina d'Ampezzo, na Itália, para protestar contra a construção.

"É uma catástrofe, não só para Cortina e a sua imagem, que muito se jogou no bobsled, no luge e no skeleton, mas para a Itália, para o movimento desportivo nacional", afirma Gianfranco Rezzadore, presidente do Cortina Bob Club, associação com 75 anos de história.

Após a decepção, o governador do Vêneto, Luca Zaia, antecipou que solicitará que outras modalidades dos Jogos sejam disputadas na região, o que significará que "alguém fará um sacrifício".

"As Olimpíadas serão realizadas em Cortina e, se o bobsled não estiver mais lá, teremos que pensar em quantas modalidades das Olimpíadas de Inverno de 2026 serão realizadas em Cortina", afirmou.

Milão e Cortina sediarão as Olimpíadas de Inverno de 6 a 22 de fevereiro de 2026, e depois as Paraolimpíadas entre os dias 6 e 15 de março. (ANSA).

