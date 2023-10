Itália confirma inflação de 5,3% em setembro

ROMA, 16 OUT (ANSA) - O Instituto Nacional de Estatística da Itália (Istat) confirmou nesta segunda-feira (16) a inflação de 5,3% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado, o que significa o quinto mês consecutivo de desaceleração.

O resultado já havia sido antecipado nas estimativas preliminares divulgadas pelo Istat há três semanas e representa uma queda de 0,1 ponto percentual em relação à inflação anual registrada em agosto (5,4%).

Já em comparação com o mês anterior, o Índice de Preços de Consumo para a Coletividade (NIC) teve alta de 0,2% em setembro.

Segundo o Istat, a desaceleração se deve sobretudo aos bens alimentares industrializados e não industrializados, que registraram inflação anualizada de 8,9% e 7,7% em setembro, respectivamente. Os patamares ainda são elevados, mas menores que os de agosto (10% e 9,2%).

Nos últimos meses, o governo italiano anunciou uma série de medidas para combater a inflação, como a exigência de postos de combustíveis exibirem os preços médios cobrados em sua região para que o consumidor possa compará-los com os valores praticados pelo estabelecimento.

A iniciativa mais recente é a assinatura de um pacto com mais de 30 associações empresariais para impor controle de preços em produtos alimentares e de amplo consumo até o fim do ano.

(ANSA).

