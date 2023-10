Israel intensifica ataques em Gaza e crise humanitária se agrava

Por Nidal al-Mughrabi e Dan Williams e Humeyra Pamuk

GAZA/JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - As esperanças de um breve cessar-fogo no sul de Gaza para permitir que os portadores de passaportes estrangeiros deixem o enclave palestino sitiado e que ajuda seja levada ao local foram frustradas, nesta segunda-feira, com a intensificação dos bombardeios israelenses antes de uma esperada invasão terrestre.

Moradores de Gaza, governada pelo Hamas, disseram que os ataques durante a noite foram os mais pesados em nove dias de conflito. Muitas casas foram destruídas e o número de mortos aumentou, segundo eles.

Esforços diplomáticos estão em andamento para levar ajuda ao enclave, que tem sofrido bombardeios israelenses implacáveis desde o ataque a Israel em 7 de outubro por militantes do Hamas que matou 1.300 pessoas - o dia mais sangrento da história de 75 anos do Estado.

Israel impôs um bloqueio total e está preparando uma invasão terrestre para entrar em Gaza e destruir o Hamas, que continua a disparar foguetes contra Israel desde seu breve ataque na fronteira. Nesta segunda-feira, sirenes de alerta de foguetes soaram em várias cidades do sul de Israel, segundo os militares israelenses.

As tropas e os tanques israelenses já estão concentrados na fronteira.

Autoridades de Gaza disseram que, até o momento, pelo menos 2.750 pessoas foram mortas pelos ataques israelenses, um quarto delas crianças, e quase 10.000 ficaram feridas. Outras 1.000 pessoas estão desaparecidas e acredita-se que estejam sob os escombros.

À medida que a crise humanitária se agrava, com escassez de alimentos, combustível e água, centenas de toneladas de ajuda de vários países foram retidas no Egito enquanto se aguarda um acordo para sua entrega segura a Gaza e a retirada de alguns portadores de passaportes estrangeiros pela passagem de fronteira de Rafah.

No início da segunda-feira, fontes de segurança egípcias disseram à Reuters que um acordo havia sido alcançado para abrir a passagem e permitir a entrada de ajuda no enclave.

Mas o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou em um comunicado: "No momento, não há trégua e ajuda humanitária em Gaza em troca da saída de estrangeiros".

O porta-voz militar chefe, contra-almirante Daniel Hagari, também disse que não havia cessar-fogo em Gaza e que Israel continuava seus ataques.

O representante do Hamas Izzat El Reshiq declarou à Reuters que não havia "nenhuma verdade" nos relatos sobre a abertura da passagem com o Egito ou sobre um cessar-fogo temporário.

O Egito disse que a travessia permaneceu aberta do lado egípcio nos últimos dias, mas ficou inoperante devido aos bombardeios israelenses no lado palestino.

O ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, disse nesta segunda-feira que o governo israelense ainda não havia tomado uma posição que permitisse a abertura da passagem. Ele chamou de "perigosa" a situação enfrentada pelo povo palestino em Gaza.

A situação permanecia incerta na passagem de Rafah, a única que não é controlada por Israel. Jornalistas da Reuters disseram que uma pequena multidão de pessoas havia se reunido lá, esperando para entrar no Egito.

Os Estados Unidos disseram a seus cidadãos em Gaza que se aproximassem da passagem para que pudessem sair. O governo dos EUA estima que o número de cidadãos palestino-americanos com dupla cidadania em Gaza seja de 500 a 600.

Washington também está tentando garantir a libertação de 199 reféns que, segundo Israel, foram levados pelo Hamas a Gaza. Entre eles estão idosos, mulheres, crianças e estrangeiros, incluindo norte-americanos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, enviou ajuda militar a Israel, mas também enfatizou a necessidade de levar ajuda humanitária aos civis palestinos e pediu que Israel siga as regras de guerra em sua resposta aos ataques do Hamas.

BOMBARDEIO PESADO

Aviões israelenses bombardearam áreas ao redor do hospital Al-Quds, na cidade de Gaza, na madrugada de segunda-feira, e as ambulâncias da unidade não puderam se deslocar devido aos ataques, informou a mídia palestina.

Israel pediu que os habitantes de Gaza saíssem para o sul, o que centenas de milhares já fizeram no enclave, onde vivem cerca de 2,3 milhões de pessoas. O Hamas disse à população para ignorar a mensagem de Israel.

As reservas de combustível em todos os hospitais da Faixa de Gaza devem durar apenas mais 24 horas, colocando milhares de pacientes em risco, informou o escritório humanitário das Nações Unidas (OCHA) na manhã desta segunda-feira.

Em Tel Al-Hawa, na Cidade de Gaza, aviões israelenses bombardearam uma estrada principal e danificaram as casas ao redor, forçando centenas de moradores a se abrigarem no Hospital Al-Quds do Crescente Vermelho, segundo os moradores.

Aviões israelenses bombardearam três sedes do Serviço Civil de Emergência e Ambulância na Cidade de Gaza, matando cinco pessoas e paralisando os serviços de resgate nessas áreas, de acordo com autoridades de saúde.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi em Gaza, Ari Rabinovitch, Dan Williams, Henriette Chacar, Dedi Hayun, Maayan Lubell, Emily Rose, James Mackenzie e John Davison em Jerusalém, Parisa Hafezi em Dubai, Humeyra Pamuk, Hatem Maher, Ahmed Tolba e Omar Abdel-Razek no Cairo, Nandita Bose, Rami Ayyub e Katharine Jackson em Washington, Michelle Nichols nas Nações Unidas)