Pai encontra filhos de 5 e 8 anos mortos dentro de fossa em SC

Um pai encontrou os dois filhos, com idades de 5 e 8 anos, mortos dentro de uma fossa cheia de água em São Joaquim, em Santa Catarina, no domingo (15).

O que aconteceu:

As crianças saíram para brincar nas proximidades da residência. Entretanto, como demoraram para voltar, o pai dos meninos saiu para procurá-los. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Santa Catarina.

O pai encontrou os chinelos dos meninos perto da fossa. Ao olhar para dentro do buraco, ele viu as crianças caídas e desacordadas.

Com a ajuda de outros moradores da região, ele conseguiu retirar os filhos de dentro da fossa, tentou reanimá-los, mas não conseguiu. A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas os óbitos das crianças foram constatados no local.

Segundo informações, a família é natural de Alagoas, mas morava atualmente em Santa Catarina.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para saber se foi aberto inquérito para investigar o caso e pedir mais informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, o texto será atualizado.