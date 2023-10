Irmã do ministro do STF Cristiano Zanin é alvo de agressão em São Paulo

Do UOL, em Sâo Paulo

A advogada Caroline Zanin, 43, irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), registrou uma ocorrência na Polícia Civil por lesão corporal após ser abordada por um homem na tarde desta segunda-feira (16).

O que aconteceu:

O caso ocorreu na porta do prédio onde Caroline mora, por volta das 17h46, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. A informação foi publicada pelo site Metrópoles e confirmada ao UOL pela assessoria de Cristiano Zanin. Assista ao vídeo acima.

A advogada estava voltando do passeio com dois cachorros, quando um homem que passava pela calçada começa a tentar chutar os animais. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

As agressões contra os cachorros só são interrompidas quando um segurança aparece e conversa com a advogada. Não é possível ouvir o conteúdo do diálogo. O agressor vai embora logo em seguida. Pelas imagens, não se sabe se o agressor retorna.

O trecho divulgado também não deixa claro se o homem desfere agressão verbal contra a irmã de Zanin. O homem ainda não foi identificado.

A vítima registrou um boletim de ocorrência, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. O caso foi registrado como lesão corporal e ato de abuso a animais pelo 23º Distrito Policial (Perdizes).