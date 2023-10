Ibovespa avança com apoio externo; GPA dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta segunda-feira, alinhado a outras praças acionárias no exterior e com a alta do minério de ferro na China favorecendo a Vale, enquanto GPA disparava após anúncio sobre venda de participação restante na rede colombiana Éxito.

Às 11:46, o Ibovespa subia 0,86 %, a 116.754,24 pontos. O volume financeiro somava 4,8 bilhões de reais.

Na cena externa, Wall Street tinha um viés positivo, enquanto agentes financeiros aguardam dados econômicos e resultados corporativos na semana, mas sem tirar do radar o conflito Israel-Hamas.

O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, tinha alta de 1,11%.

No Brasil, conforme destacou a equipe da Ágora Investimentos, está no radar a possível votação nesta semana do projeto de lei sobre taxação de fundos exclusivos e offshores, uma das medidas do governo para melhorar suas receitas.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,61%, a 67,66 reais, uma vez que os futuros do minério de ferro se fortaleceram nesta segunda-feira, com o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrando o dia com alta de 2,86%, a 862 iuanes (117,93 dólares) a tonelada métrica, o maior valor desde 25 de setembro.

- GPA ON saltava 14,74%, a 3,97 reais, após a companhia anunciar que seu conselho de administração aprovou acordo para a venda da participação restante no Éxito para o Grupo Calleja, de El Salvador. A operação envolve a realização de uma OPA que pode render 790 milhões de reais ao GPA.

- EMBRAER ON avançava 4,23%, a 17,73 reais, tendo como pano de fundo relatório de analistas do Citi elevando a recomendação dos ADRs (recibos das ações negociados nos EUA) da fabricante de aviões para "compra", bem como preço-alvo para 16 dólares, de 15,25 dólares anteriormente.

- PETROBRAS PN recuava 0,50%, a 36,10 reais, em meio ao declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 1,23%, a 89,77 dólares.

- SUZANO ON caía 1,74%, a 57,54 reais, em meio a ajustes apoiados pela queda do dólar frente ao real nesta sessão, após as ações da fabricante de papel e celulose acumularem alta de mais de 4% na semana passada. Em outubro, a valorização ainda orbita 6%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,61%, a 27,86 reais, e BRADESCO PN subia 1,10%, a 14,65 reais, endossando a alta do Ibovespa.