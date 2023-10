IA: UOL cria plugin no ChatGPT para busca de notícias do Brasil

O UOL estreou nesta segunda-feira (16) um plugin no ChatGPT, plataforma da empresa OpenAI, em que é possível perguntar e obter respostas de notícias do dia do UOL dadas pela inteligência artificial. A utilização de plugins (extensões) está disponível atualmente para assinantes do ChatGPT Plus.

Por meio da nova extensão do UOL, você pode abrir uma conversa nova com o ChatGPT e, com a extensão ativada, descobrir as notícias mais importantes do dia simplesmente usando o chat com a plataforma.

O plugin capta as notícias da tradicional home do UOL, a mais acessada de um site de notícias no Brasil, e destrincha a notícia que você quer saber mais. É possível fazer, por exemplo, o seguinte caminho:

Perguntar quais as "notícias do dia": A plataforma irá te dar as seis notícias mais importantes do dia com os seus respectivos títulos.

A plataforma irá te dar as seis notícias mais importantes do dia com os seus respectivos títulos. Pedir mais detalhes de uma notícia específica: Em resposta, o plugin do UOL dará mais informações a partir do texto da notícia selecionada.

A extensão do UOL permite também ao usuário perguntar sobre notícias que estejam em evidência naquele dia - caso esteja em destaque na home do site, ela entenderá seu pedido e te trará detalhes sobre o tema específico.

Você pode simplesmente perguntar sobre o seu time (quais as últimas notícias do Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e outros), além de novidades específicas de todos os assuntos que você já vê na home do UOL todos os dias - como política, economia, entretenimento, tecnologia, saúde e muito mais, do Brasil e do mundo.

É importante sempre verificar se o plugin do UOL está ativado no topo da conversa, entre as opções do ChatGPT, para que a plataforma não "alucine" - expressão usada quando uma inteligência artificial generativa gera respostas erradas ou falsas.

Além disso, vale ficar de olho se o ChatGPT está usando o plugin do UOL na resposta (veja imagens abaixo), para garantir que a ferramenta esteja se atendo às notícias do site. No início da resposta, o ChatGPT usa o logo do plugin do UOL para mostrar que está gerando a resposta a partir dele - após finalizada, no topo de sua resposta, também ele deixa uma marcação com algo como "Used: UOL" (Usado: UOL).

É possível, contudo, que o ChatGPT crie frases ou resumos da notícia a partir de sua própria tecnologia para as notícias - algo que os donos de plugins não podem evitar por fazer parte do funcionamento da plataforma.

Para usar o plugin do UOL no ChatGPT Plus, basta seguir os passos abaixo:

1 - Ative a opção de conversar com o ChatGPT por meio de plugins

Plugin do UOL no ChatGPT Imagem: Reprodução

2 - Procure o plugin do UOL na loja do ChatGPT e clique em "Install"

Plugin do UOL no ChatGPT 2 Imagem: Reprodução

3 - Ative o plugin antes de iniciar a conversa com o ChatGPT para tentar evitar que ele alucine

Plugin do UOL no ChatGPT 3 Imagem: Reprodução

4 - Comece a conversar em cima de algum tema ou em notícias em geral