Homem é baleado ao tentar gravar vídeo após acidente de trânsito no DF

Um homem foi baleado após bater o carro na noite de ontem (15), no Distrito Federal.

O que aconteceu:

Um homem de 50 anos, que não teve sua identidade divulgada, foi baleado no Setor de Indústria e Abastecimento, no DF. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a vítima foi atendida com estado de saúde "delicado".

Testemunhas relataram à polícia que o homem se envolveu em um acidente com outro carro e, quando tentou gravar um vídeo e fotografar o veículo, foi atingido por um tiro.

À PCDF, seguranças do Hospital de Base de Brasília informaram que um indivíduo chegou apressadamente, deixou seu veículo fora da vaga de estacionamento em frente à entrada de emergência e pediu socorro.

A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que o veículo da vítima foi recolhido e que a investigação cabe a policiais da 3ª DP.

O UOL entrou em contato também com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para obter mais informações sobre a vítima, que respondeu que "não pode fornecer informações sobre os pacientes atendidos na rede pública de saúde".