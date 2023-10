Hezbollah diz ter atacado alvos israelenses

BEIRUTE (Reuters) - O grupo libanês Hezbollah disse ter atacado cinco posições israelenses no norte de Israel nesta segunda-feira, enquanto uma fonte de segurança no Líbano e a emissora de televisão al-Manar, do Hezbollah, relataram bombardeios israelenses no norte do Líbano.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, e Israel vêm trocando tiros através da fronteira libanesa-israelense há dias, em uma violência desencadeada pela guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, apoiado pelo Irã.

(Por Tom Perry)