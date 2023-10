Governo e oposição da Venezuela anunciam retomada do processo de diálogo

O governo e a oposição da Venezuela vão retomar o processo de negociação política iniciado em agosto de 2021 e que está congelado desde novembro do ano passado, informaram as partes em um comunicado nesta segunda-feira (16).

No texto, confirmam sua decisão de "retomar o processo de diálogo e negociação, facilitado pela Noruega, com o objetivo de chegar a um acordo político".

"As reuniões serão iniciadas em 17 de outubro em Bridgetown, Barbados", acrescenta o comunicado.

As negociações, que até agora ocorriam no México, começaram em agosto de 2021, mas em outubro daquele ano foram suspensas após a extradição para os Estados Unidos do empresário Alex Saab, acusado de lavagem de dinheiro e de atuar como 'laranja' do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Foram brevemente retomadas, mas em novembro de 2022 houve uma nova ruptura depois que o governo de Maduro condicionou o diálogo ao desembolso de 3 bilhões de dólares (15,8 bilhões de reais, na cotação da época) de fundos congelados da Venezuela no exterior e administrados pelas Nações Unidas.

Os delegados do governo exigiram também o fim das sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, enquanto a oposição exige condições eleitorais para as eleições presidenciais do próximo ano.

A reunião também acontecerá dias antes das primárias da oposição, no domingo, nas quais a quase certa vencedora, María Corina Machado, está inabilitada para ocupar cargos públicos e teoricamente não poderia se inscrever nas eleições de 2024.

