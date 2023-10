França faz um minuto de silêncio por professores assassinados em atentados; 168 escolas receberam ameaças

As escolas de ensino fundamental e médio foram alvo de 168 ameaças de bomba desde o início do ano letivo, no início de setembro, em toda a França, denunciou segunda-feira (16) o ministro da Educação Nacional francês, Gabriel Attal. Estudantes e professores de todo o país fizeram um minuto de silêncio às 14h, horário local (10h em Brasília), em homenagem a Samuel Paty, morto há três anos, e a Dominique Bernard, assassinado na semana passada.

Para o minuto de silêncio, Gabriel Attal esteve ao lado da primeira-ministra Elisabeth Borne em Conflans-Sainte-Honorine (noroeste de Paris), na escola onde lecionava Samuel Paty, professor de história e geografia assassinado em um ataque islâmico há exatamente três anos, dia 16 de outubro de 2020.

"Três anos depois, a dor ainda é forte. Três anos depois, a barbárie e o obscurantismo atacaram novamente", mas "a barbárie nunca prevalecerá diante do conhecimento, a República nunca se curvará diante do terrorismo", declarou Élisabeth Borne.

Três dias depois do ataque de Arras, Emmanuel Macron prometeu que a escola continuaria a ser um "baluarte contra o obscurantismo" e "um santuário para os nossos alunos e para todos aqueles que trabalham nela", numa mensagem no X (antigo Twitter) dirigida a "professores, dirigentes de estabelecimentos, pessoal da Educação Nacional e autoridades locais" e "estudantes da França".

À vous, professeurs, chefs d'établissement, personnels de l'Éducation nationale et des collectivités territoriales,



À vous élèves de France,



Ce matin, Dominique Bernard aurait dû retrouver la cité scolaire Gambetta d'Arras. Exercer le beau métier... ? Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2023

O chefe de Estado, que presidiu uma nova reunião de segurança nesta segunda-feira, mostra sua determinação contra os portadores do "ódio". Ele quer que os secretários de segurança pública examinem as fichas de pessoas radicalizadas que provavelmente serão expulsas da França, para garantir que não houve "negligência".

As pessoas "que demonstraram bravura" durante o ataque a Arras serão condecoradas, apurou a AFP junto ao Eliseu.

Muitos municípios frabceses também organizam manifestações pacíficas para o final da tarde de segunda-feira.

Ameaça de bomba

Questionado sobre a ameaça de bomba a uma escola de Arras (Pas-de-Calais) na manhã de segunda-feira, onde o professor de literatura Dominique Bernard foi morto a facadas na sexta-feira (13) por um ex-aluno radicalizado, Gabriel Attal indicou que foi "a 168ª ameaça de bomba" a um estabelecimentos de ensino desde o início do ano letivo.

"É inaceitável e intolerável. São ameaças que visam intimidar, assustar", declarou o ministro.

"Quero ser extremamente claro e firme neste assunto", acrescentou. "Para cada ameaça, para cada alerta, há investigações da Justiça (...) e já identificamos vários autores."

Para o distrito escolar de Arras, "a investigação continua em curso", declarou Attal, mas "alunos e professores vão poder regressar às escolas no início da tarde".

Homenagem

O assassinato do professor voltou a colocar a França em alerta, especialmente no meio escolar, já afetado há três anos pelo assassinato de Samuel Paty, decapitado após mostrar caricaturas de Maomé em aulas sobre a liberdade de expressão.

O alerta "ataque de emergência" foi acionado desde sexta-feira (13) na França, com um dispositivo de 7 mil soldados para proteger locais considerados a risco.