Presos fogem por buraco no telhado em GO; servidores suspeitos são presos

Catorze detentos fugiram de uma penitenciária em Trindade (GO), na região metropolitana de Goiânia, na madrugada de ontem (15). Até o momento, dois fugitivos foram capturados e um foi morto após entrar em confronto com a polícia, diz o governo estadual.

O que aconteceu

Os homens conseguiram escapar da prisão através de um buraco no telhado na Unidade Prisional Regional de Trindade, segundo a DGAP (Diretoria-Geral de Administração Penitenciária) do governo de Goiás.

Um deles foi capturado na manhã de domingo, e outro morreu no fim da tarde de hoje. O último, Wayny de Souza Barbosa, teria entrado em confronto com policiais militares da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), informou o órgão estadual.

O primeiro recapturado disse à polícia que o grupo contou com a ajuda de dois servidores estaduais —que foram presos nesta segunda-feira. Os funcionários eram do DGAP e foram presos pela Polícia Penal após investigação interna. Os dois estão presos na delegacia de Polícia Civil de Trindade.

Os suspeitos receberiam R$ 10 mil por preso que escapasse, apontam as investigações até o momento, afirmou João Victor Costa, delegado da Polícia Civil, à TV Anhanguera. Como o nome dos servidores não foi divulgado, o UOL não conseguiu entrar em contato com as defesas por um posicionamento.

É possível compartilhar informações do paradeiro dos fugitivos com as autoridades. Além do 190, da Polícia Militar, é possível fazer denúncias pelo 197, da Polícia Civil, pelo 181, do Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, além do (62) 99858-4776, da Polícia Penal.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária divulgou os nomes dos fugitivos e os crimes pelos quais respondem. Veja a lista: