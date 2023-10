Ferrari passa a aceitar pagamentos em criptomoedas

MILÃO, 16 OUT (ANSA) - A Ferrari anunciou que vai passar a vender carros através de criptomoedas em revendas nos Estados Unidos. Com a demanda dos consumidores, a expectativa é de ampliar a operação também para as vendas na Europa.

As informações foram dadas pela montadora italiana à agência Reuters.

"Alguns são jovens investidores que fizeram suas fortunas em criptomoedas. Outros são mais tradicionais, que querem diversificar", declarou o diretor comercial da Ferrari, Enrico Galliera, sobre a demanda dos clientes.

As moedas aceitas por enquanto são bitcoin, ether e Usdc.

Através do processador de pagamento BitPay, os pagamentos serão convertidos em moeda tradicional imediatamente. A plataforma também garante a origem lícita dos recursos recebidos. (ANSA).

