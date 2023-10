Faturamento do e-commerce pelo Dia das Crianças foi 5,5% maior do que em 2022, aponta ICVA

A Cielo informou, em nota, que o faturamento do e-commerce relacionado ao Dia das Crianças aumentou 5,5% na comparação com o mesmo período de 2022, enquanto as vendas presenciais subiram 0,7%. Os dados são do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) e levaram em conta as movimentações entre os dias 6 e 12 de outubro.

No período, o setor de Turismo e Transporte cresceu 9,8% na comparação anual, levando em conta tanto as vendas presenciais como online. Em seguida, veio o de Recreação e Lazer, com aumento de 6,5% no faturamento. Móveis, Eletrodomésticos e Departamento cresceu 3,5%, segundo a Cielo.

Já Bares e Restaurantes, Brinquedos e Vestuário e Artigos Esportivos tiveram respectivas quedas de 12,7%, 4,7% e 3,3% em relação ao ano passado.

"O resultado do Varejo no Dia das Crianças indica que as famílias aproveitaram o feriado prolongado para viajar. O crescimento significativo do faturamento no e-commerce, por exemplo, foi influenciado principalmente pelo setor de Turismo e Transporte", afirmou Carlos Alves, vice-presidente de Produtos e Tecnologia da Cielo.