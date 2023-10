EUA e Venezuela fecham acordo para alívio de sanções e eleições livres, diz Washington Post

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos chegou a um acordo para aliviar as sanções impostas pelo país à indústria petrolífera da Venezuela, enquanto a Venezuela permitirá a realização de uma eleição presidencial mais livre em 2024, afirmou o jornal Washington Post nesta segunda-feira.

O Post, citando duas pessoas familiarizadas com as negociações, disse que o alívio das sanções deve ser anunciado depois que o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, assinar o acordo de compromissos eleitorais em uma reunião em Barbados na terça-feira.

(Reportagem de Katharine Jackson e Susan Heavey)