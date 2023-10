Dólar cai 1% ante real com investidores em busca de ativos de risco

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou em queda firme ante o real nesta segunda-feira, perto de 1%, em sintonia com o exterior, onde a tendência foi de maior busca por ativos de risco, embora o conflito entre Israel e Hamas ainda inspire certa cautela nos investidores.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0370 reais na venda, em baixa de 1,02%. Em outubro, no entanto, a moeda norte-americana ainda acumula alta de 0,19%.

Na B3, às 17:13 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,02%, a 5,0450 reais.

O dólar cedeu ante o real durante toda a segunda-feira, acompanhado a queda da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior. Por trás do movimento estava a busca dos investidores por ativos de maior risco, ainda que o conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio esteja longe do fim.

“Temos a percepção de que está começando a haver uma organização geopolítica para evitar uma deterioração na guerra, que poderia ocorrer com o envolvimento de outros países. Isso está aliviando os mercados hoje (segunda-feira)”, pontuou Cleber Alessie Machado, gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM.

De fato, a sessão foi marcada pela busca dos investidores por ações e moedas de países emergentes ou exportadores de commodities, como o real, o peso mexicano e o dólar australiano < AUD=>.

Na cotação máxima da sessão, às 9h56, o dólar marcou 5,0730 reais (-0,31%); na mínima, às 16h59, atingiu 5,0345 reais (-1,07%).

“O dólar lá fora passou por um dia de procura por risco, depois da aversão pesada na semana passada. Além disso, exportadores aproveitaram para vender um pouco de moeda no Brasil”, afirmou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik, ao justificar a queda nas cotações. “Mas o movimento não é tão forte, porque o investidor ainda está preocupado com a guerra no Oriente Médio”, acrescentou.

Na semana passada, os receios em torno do conflito deram suporte aos preços do petróleo, o que também favorece moedas de países exportadores da commodity, lembrou pela manhã um profissional ouvido pela Reuters, ainda que esta segunda-feira tenha sido de queda do valor dos barris.

No fim da tarde, o dólar seguia em baixa ante as divisas fortes e em relação a boa parte das moedas de emergentes e exportadores de commodities.

Às 17:13 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,34%, a 106,200.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de dezembro.