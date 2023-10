Enem 2023: conheça dicas para conseguir a nota mil na redação

A redação tem um peso importante no resultado final do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e também em outros vestibulares. Estudantes que já tiraram a nota máxima no texto deram dicas sobre como se sair bem e deixar o nervosismo do lado de fora da prova.

Como é feita a redação no Enem

A redação é aplicada no primeiro dia do Enem. O texto é solicitado para os estudantes juntamente com as questões de linguagens e ciências humanas.

Os textos são avaliados a partir de cinco competências —cada uma vale de 0 a 200 pontos. Confira o que é avaliado na cartilha do participante.

Há casos, entretanto, que a redação pode ser zerada. Isso acontece caso o candidato fuja do tema proposta, escreva até sete linhas, não siga o tipo de texto dissertativo-argumentativo, entre outros critérios.

O Enem 2023 acontece nos dias 5 e 12 de novembro.

Dicas de quem tirou nota mil

Daiane Souza da Costa conseguiu a nota máxima na redação do Enem 2021 — o resultado veio depois de três anos consecutivos recebendo 960 pontos. Com o melhor desempenho, ela também conquistou uma bolsa do Prouni no curso de medicina.

Natural de Pernambuco, Daiane iniciou seu texto com uma referência ao livro "Vidas Secas", do alagoano Graciliano Ramos (1892-1953) e um dos maiores clássicos da literatura nacional. O tema da redação naquela edição foi sobre "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil".

A prática diária ou semanal da redação é recomendada por Daiane e pela estudante Cássia Caroline Aguiar da Ponte. Segundo a pernambucana, ela fazia semanalmente um ou dois textos.

As redações eram enviadas para correção e, em seguida, a estudante analisava seus erros para não repetir em uma próxima produção.

Comecei a fazer pelo menos uma redação por semana, ler outras redações nota mil e fazer análise de redações com meus colegas."

Cássia Caroline Aguiar da Ponte, que ressalta o apoio da professora de seu colégio

Cássia relembrou também que se debruçou nas competências avaliadas pelos revisores. "Minha redação não foi genial ou muito elaborada. Só estudei as competências para saber exatamente o que eles esperavam na hora de corrigir", afirma ela, que conquistou uma vaga no curso de medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará).

O uso de conectivos para deixar o texto mais coeso e criar um esqueleto adaptável para o dia da prova ajudaram Cássia na economia do tempo. Ela e Daiane também decidiram não deixar redação por último.

A pernambucana começou pelo texto, porque "era uma matéria que gostava muito". Cássia passou a escrever na metade da prova, porque no início não conseguiu "pensar em nada".

Cuidar da saúde mental e ter equilíbrio com as demandas do processo de vestibular são essenciais. "Tentar dormir cedo na véspera da prova, manter a calma, se hidratar bem e tentar acreditar mais no seu potencial", sugeriu Daiane.

O que levar para fazer a prova

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação original e com foto (RG, CNH ou passaporte, por exemplo);

Para a redação é importante também que os candidatos escrevam com letra legível e assinem apenas no local indicado na folha.

Calendário do Enem 2023

Data da prova: 5 e 12 de novembro de 2023

Divulgação do gabarito: 24 de novembro de 2023

Aplicação para privados de liberdade/reaplicação: 12 e 13 de dezembro de 2023

Resultados: 16 de janeiro de 2024

*Texto com informações publicadas em 9/11/2022