DESENROLA BRASIL AUMENTADO PARA R$ 10 MIL: veja como NEGOCIAR DÍVIDA

Em 9 de outubro, teve início a segunda fase do programa Desenrola Brasil com o lançamento da plataforma oficial do programa.

Nessa etapa, o foco está nas renegociações de dívidas de até R$ 5.000, mas aqueles com débitos entre esse valor e R$ 20 mil também podem aproveitar descontos médios de 83%, podendo chegar a 96% em alguns casos.

Abaixo, as informações essenciais sobre o programa:

Elegibilidade

Todas as pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) podem participar. O governo estima que cerca de 32 milhões de pessoas podem se beneficiar dessa etapa do Desenrola Brasil.

Dívidas elegíveis

O programa prioriza dívidas de até R$ 5.000 por devedor. Podem ser renegociados débitos bancários e não bancários, como contas de luz e água, contraídos entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. As operações não terão imposto sobre operações financeiras (IOF).

Dívidas acima de R$ 5.000

Dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20 mil também podem ser renegociadas. A diferença é que esses valores maiores devem ser pagos à vista, pois não contam com a garantia do Tesouro Nacional via Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Processo de renegociação

A renegociação será realizada online, por meio da plataforma oficial do Desenrola. O site já está disponível para toda a população endividada a partir do dia 9. Na plataforma, é possível consultar a lista de dívidas que podem ser renegociadas, os descontos oferecidos pelos credores e a situação de cada dívida.

Conta gov.br

É necessário ter uma conta gov.br nível prata ou ouro para participar desta etapa (veja como criar).

Determinação dos descontos

Os descontos foram definidos por meio de um leilão de lotes de dívidas. Esses lotes agrupavam dívidas com características semelhantes, como tipo e data de vencimento. As 654 empresas que ofereceram os maiores descontos podem participar da renegociação.

Descontos oferecidos

O governo informou que os credores ofereceram um desconto médio de 83%. O lote de dívidas relacionadas a cartões de crédito teve o maior desconto, chegando a 96%. Dos R$ 151 bilhões em dívidas registradas, R$ 126 bilhões foram descontados, restando R$ 25 bilhões a serem pagos.

Valores das dívidas

Após os descontos, o valor médio das dívidas que podem ser renegociadas é de R$ 421. As dívidas de até R$ 5.000, que foram priorizadas, têm um valor médio de R$ 259. Já as dívidas entre R$ 5.000,01 e R$ 20 mil agora têm um valor médio de R$ 1.386.

Pagamento à vista

Os débitos entre R$ 5.000 e R$ 20 mil devem ser pagos à vista. O programa de renegociação parcelada é focado em dívidas menores, de até R$ 5.000, que contam com a garantia do Tesouro Nacional (FGO). Valores acima desse limite são de responsabilidade dos credores e, portanto, só podem ser quitados de uma vez.

Parcelamento

Dívidas de até R$ 5.000 podem ser parceladas em até 60 vezes. As parcelas devem ser de, no mínimo, R$ 50, com juros de até 1,99% ao mês. Os consumidores podem efetuar os pagamentos via débito em conta corrente, boleto bancário ou Pix. Os débitos também podem ser pagos à vista na plataforma do Desenrola Brasil.