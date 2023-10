Danilo ficará afastado da Juve por 20 dias após lesão muscular

TURIM, 16 OUT (ANSA) - O lateral-direito Danilo, da Juventus, ficará afastado por cerca de 20 dias após ter sofrido uma lesão na coxa esquerda durante o empate da seleção brasileira diante da Venezuela por 1 a 1, no último dia 12 de outubro.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (16) em comunicado divulgado pelo clube italiano. "Hoje, ele passou por avaliações clínicas e instrumentais na J|Medical que evidenciaram lesão de baixo grau no bíceps femoral da coxa esquerda", diz a nota.

Segundo a Velha Senhora, o jogador brasileiro "iniciou um programa de reabilitação visando a retomada da atividade competitiva" O capitão da Juventus ficará em tratamento por cerca de 20 dias e seu retorno aos campos está previsto na partida contra a Fiorentina, em 5 de novembro, ou no jogo contra o Cagliari, no dia 11.

Desta forma, ele ficará de fora das disputas contra Milan e Hellas Verona, todas válidas pela Série A do Campeonato Italiano.

Após a lesão, Danilo foi cortado do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que acontece nesta terça-feira (17), e substituído pelo lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham. (ANSA).

