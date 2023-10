Confederação de Paraquedismo investiga morte de empresário após salto em SP

A CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo) informou que vai investigar as causas da morte do empresário goiano Humberto Siqueira Nogueira. Ele morreu durante o pouso após saltar de paraquedas no CNP (Centro Nacional de Paraquedismo), em Boituva (SP), na última quarta-feira (11).

O que aconteceu:

Em comunicado, a confederação esclareceu que tem um Comitê de Instrução e Segurança para verificar todas as condições que causaram o acidente e evitar a repetição. "Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os envolvidos em nossa atividade esportiva. Em breve, forneceremos mais informações sobre as descobertas e as medidas que serão tomadas", disse, em nota.

A CBPq lamentou o ocorrido e esclareceu que os "pensamentos estão com as vítimas, seus familiares e toda a comunidade paraquedista". "A CBPq está empenhada em compreender as circunstâncias deste triste evento e, para isso, iniciou uma investigação rigorosa sobre o ocorrido", acrescentou a confederação.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo afirmou que o caso segue em investigação por meio de inquérito policial instaurado.

Os equipamentos usados pela vítima foram apreendidos e encaminhados para a perícia e testemunhas estão sendo ouvidas.

Relembre o caso

O empresário morreu durante o pouso após saltar de paraquedas no Centro Nacional de Paraquedismo.

Humberto Siqueira Nogueira chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital São Luiz de Boituva com vários traumas e parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e morreu. As informações são do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Testemunhas relataram que o empresário teria colidido fortemente com o solo durante o pouso. Como ele não usava câmeras de filmagem junto ao corpo, a Polícia Civil de São Paulo vai analisar as imagens das câmeras de segurança do CNP para tentar determinar as causas do incidente.

Após a confirmação da morte, o corpo de Humberto foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Itapetininga e foi liberado na tarde de quinta-feira (12). O corpo do empresário foi transferido para Goiânia e o sepultamento foi realizado na sexta-feira (13), no cemitério Jardim das Palmeiras, na capital goiana.

Empresário do ramo imobiliário, Humberto Nogueira era casado e pai de três filhos.

Fã de esportes radicais, ele era adepto de diversas modalidades, além de saltar de paraquedas. Entre suas práticas preferidas estavam skydiver, snowboard, kitesurf, wakeboard e mountain bike.