Com chef João Diamante, Origens vai à África e resgata sabor brasileiro

João Diamante é o protagonista da série "Origens - Um chef brasileiro no Benin, com João Diamante", que estreia nesta quarta-feira (18). O ponto de partida da viagem, retratada em quatro episódios, é um teste de seu material genético, que aponta a Costa da Mina, no continente Africano, como predominante no DNA do brasileiro. O projeto contou com o patrocínio de Genera.

Chef reconhecido por aqui, com passagens pelo restaurante da Torre Eiffel, João elegeu o Benin e as raízes de nossa culinária para buscar não só o seu passado, como o de muitos negros brasileiros. Pra isso, circulou por feiras livres, pesquisou alimentos típicos da região, cozinhou com chefs locais e se emocionou ao reviver o trajeto de grande parte dos escravizados enviados para as Américas.

Acarajé: da Bahia ou do Benin?

Dos dois: entre as personalidades que cruzam o caminho de João esteve o artista beninense Lionel Honfin, que mora no Brasil há 11 anos, e explicou as diferenças entre o acarajé brasileiro e o beninense. Em Cotonou, a maior cidade do Benin, João se encontra com a renomada chef Valérie Vinakpon, proprietária do restaurante Saveurs du Benin (Sabores do Benin, em tradução livre). Com ela, ele conhece um pouco mais da culinária local e as tradições dentro da cozinha africana.

Em busca de mais informações sobre o passado negro brasileiro, João conhece a "Rota dos Escravos", trilha situada na cidade de Ouidah, que percorre os últimos quatro quilômetros dos escravizados antes de serem levados em navios a países da costa americana, entre eles o Brasil. Estima-se que cerca de um milhão de pessoas sequestradas tenham percorrido o local durante o regime escravocrata.

Enquanto nos guia por uma viagem entre passado e presente, João também se prepara para projetar o futuro da sua cozinha e retorna ao Brasil com conceitos e sabores a partir da sua primeira experiência em um país africano. É do Benin que João traz uma receita autoral e exclusiva intitulada "Origem".

O especial em vídeo é produzido por MOV.doc, selo de documentários do UOL, em parceria com ECOA, a plataforma por um mundo melhor do UOL, e o Núcleo de Diversidade do UOL.

Os quatro episódios da série podem ser acessados pela página de MOV.doc no Canal UOL e pelo canal do UOL no YouTube, em português e francês.

História remontada pelo DNA

A quinta temporada de Origens também conta com conteúdos especiais de três personalidades: a psicóloga e ex-BBB Sarah Aline, a atriz e cantora Karin Hils e a professora Vera Eunice, filha da escritora Carolina Maria de Jesus. As três realizaram testes de DNA que apontaram a sua ancestralidade genética, e contam em ECOA o significado das descobertas para suas vidas.

Projeto Origens

Na primeira temporada, publicada em 2021, Origens estreou com um documentário e reportagens especiais com 20 personalidades negras do Brasil, entre elas, Péricles, Maju Coutinho, Babu Santana, MC Carol, Juliana Alves, Rincon Sapiência, Conceição Evaristo e Daiane dos Santos.

A segunda temporada foi publicada entre novembro de 2021 e janeiro de 2022. Envolveu o evento semipresencial "Origens - Nossos Passos Vêm de Longe: Um resgate histórico da construção de ideias de pessoas negras", com as presenças de Zezé Motta e Jurema Werneck, entre outros convidados, além de conteúdos especiais.

Também contou com a produção da reportagem "Família Grande", que contou a história de centenas de quilombolas no Vale do Ribeira que, por terem seus DNAs mapeados, descobriram laços de parentesco entre si; além da série "Cabeças negras por trás da consciência", que contou as histórias de vida de 10 militantes históricos, como Miltão e Nilma Bentes, que, com sua luta, promoveram ações de inclusão do negro no Brasil.

A série "Origens em família" foi o enredo da terceira temporada especial do UOL. Nela, Ecoa distribuiu testes de DNA a três famílias para que elas descobrissem e discutissem juntas suas raízes. Participaram a deputada federal Érika Hilton e seu então namorado, Gabriel Lodi; a deputada federal Benedita da Silva e seu esposo, o ator Antônio Pitanga; e o clã de Carlinhos Brown.

O cantor Gilberto Gil, sua esposa, Flora Gil, e os filhos Nara, Bela e José também participam da temporada com a participação no documentário especial "Origens: A música no DNA da família Gil", que retrata a ancestralidade, a cultura negra e como a música surgiu e se perpetuou por várias gerações entre os Gil.

O clima de Copa do Mundo foi o pano de fundo da quarta temporada, que contou com uma série de reportagens com ex-jogadores da Seleção Brasileira publicadas em novembro do ano passado em UOL Esporte. Em Ecoa, a quarta temporada também contou com o evento "As histórias que nos trouxeram aqui", em que celebridades e ilustres anônimos contaram como buscaram respostas sobre o seu passado ou agiram para transformar, cada qual à sua maneira, seus núcleos familiares.