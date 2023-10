Coliseu institui ingressos nominais para coibir cambistas

ROMA, 16 OUT (ANSA) - A partir do próximo dia 18 de outubro, todos os ingressos para o Coliseu de Roma, um dos monumentos mais famosos da Itália, serão nominais para coibir a atuação de cambistas.

A promessa chega após denúncias de que revendedores estavam esgotando os bilhetes disponíveis pela internet para repassá-los a turistas por valores até cinco vezes maiores que o preço original, que é de 18 euros (R$ 96), incluindo a taxa de reserva.

"Agradeço à diretora do Parque Arqueológico do Coliseu, Alfonsina Russo, e ao diretor de Museus, Massimo Osanna, pela celeridade com que conseguiram definir a introdução do bilhete nominal, medida central para libertar um dos símbolos do nosso patrimônio histórico-cultural do fenômeno do cambismo", disse o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

O Coliseu também vai abrir uma nova bilheteria física para potencializar a rede de venda de ingressos in loco, aumentando para seis o número de caixas disponíveis.

Com isso, 55% dos bilhetes serão oferecidos online diretamente para o consumidor final, 25%, para operadores turísticos, e os 20% restantes, nas bilheterias físicas. "Começa uma nova era no Parque Arqueológico do Coliseu", prometeu Sangiuliano.

Atualmente, os acessos ao anfiteatro de quase 2 mil anos de história são limitados a 3 mil pessoas por vez. (ANSA).

