Chefs Massimo Bottura e Niko Romito dividem prêmio Gambero Rosso

ROMA, 16 OUT (ANSA) - Os chefs Massimo Bottura e Niko Romito dividiram o título de melhor da Itália na edição de 2023 do "Gambero Rosso", espécie de "Guia Michelin" da Itália.

Ambos atingiram uma pontuação de 96 centésimos. O pódio foi completado por Heinz Beck e Enrico Crippa.

Ao saber do reconhecimento, Bottura valorizou a própria equipe: "Eu sozinho sou Massimo Bottura, com todos os rapazes sou Osteria Francescana [restaurante do chef e empreendedor em Modena]. O ingrediente mais importante para um cozinheiro é a cultura, que abre ao conhecimento e à consciência e à ética do trabalho".

O restaurante Reale, em L'Aquila, de Romito, foi premiado pelo sétimo ano consecutivo: "O pódio é uma grande alegria.

Atesta que consigo, continuarei conseguindo e tentarei de novo.

Para mim é importante deixar algo da ideia de beleza na minha cozinha".

"Quando, por seis meses, representei a Itália na Expo Dubai, vi quanta vontade há no mundo de comer italiano, beber italiano, conhecer o estilo e o modo de viver italiano. Podemos crescer", acrescentou.

Desde 2022, o número de restaurantes representantes da excelência italiana aumentou de 44 para 47. "É claro que a restauração autoral com identidade forte, na Itália, ainda tem muito o que dizer", afirmou Laura Mantovano, diretora editorial do guia, durante a premiação. (ANSA).

