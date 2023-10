Cerca de meio milhão de israelenses estão deslocados dentro de Israel (Exército)

Ao redor de 500.000 israelenses tiveram que ser evacuados e deslocados nos dez dias transcorridos desde que o Hamas lançou seu ataque mais violento na história do país, informaram nesta terça-feira (17) as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

"Há cerca de meio milhão de deslocados internos israelenses neste momento", disse Jonathan Conricus, porta-voz das IDF, em uma conferência pela internet. Ele acrescentou que todas as comunidades do entorno da Faixa de Gaza e mais de 20 comunidades no norte do país foram esvaziadas.

