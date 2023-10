Casal é achado morto com marcas de tiros na BA; bilhete deixado cita facção

Do UOL, em São Paulo

Um casal foi encontrado morto em uma estrada de Porto Seguro, na Bahia, no domingo (15).

O que aconteceu?

Ana Júlia Freire, 22, e Carlos André dos Santos, 29, passavam feriado no litoral do estado e estavam a caminho de casa, em Eunápolis, quando foram mortos. As informações são da Polícia Civil da Bahia.

Eles foram encontrados em uma estrada vicinal da Aldeia Xandó, em Porto Seguro, com marcas de disparos de arma de fogo. A Polícia Civil não informou quantos tiros atingiram o casal. O carro das vítimas foi encontrado incendiado em uma área próxima aos corpos.

Carlos André era investigado por roubo qualificado e homicídio, e é suspeito de integrar um grupo criminoso no estado, segundo a Polícia Civil. A namorada dele não possuía antecedentes criminais.

Carlos André trabalhava como motorista por aplicativo. Ana Julia trabalhava em uma autoescola de Eunápolis.

Bilhete foi deixado por suspeitos

Um bilhete foi deixado junto aos corpos sugerindo que a morte seria retaliação cometida por supostos rivais. O bilhete deixado dentro da roupa de Carlos tem a frase "PCE É BALA", que seria uma referência à facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis.

Carlos André era investigado pelo assassinato de Francisco Silva Almeida, conhecido como Tiquinho, segundo o delegado Paulo Henrique, da 23º Coordenadoria de Polícia Civil de Eunápolis. Tiquinho foi morto no dia 23 de setembro de 2022, com vários tiros na região da cabeça.

A polícia investiga a possibilidade de as mortes terem sido motivadas por uma disputa entre facções criminosas de Porto Seguro e de Eunápolis. Também não foi informado a qual grupo Carlos supostamente pertencia.