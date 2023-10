Cardeal se oferece como refém no lugar de crianças em Gaza

CIDADE DO VATICANO, 16 OUT (ANSA) - O cardeal italiano Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalém, disse nesta segunda-feira (16) que está disposto a se trocar por crianças israelenses mantidas como reféns pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas em Gaza.

A declaração foi dada em resposta a uma pergunta durante uma videoconferência com jornalistas na Itália sobre a possibilidade de uma proposta "provavelmente hipotética" de troca de prisioneiros.

"Estou pronto para uma troca, qualquer coisa, se isso puder levar à liberdade e levar essas crianças para casa. Não tem problema. Há total disposição da minha parte", disse ele, reiterando que a resposta é "absolutamente sim".

Ao menos 200 pessoas, incluindo várias crianças, foram feitas reféns pelo Hamas desde o último dia 7 de outubro. Ao todo, o conflito já provocou a morte de 2.750 pessoas em Gaza, sendo um quarto delas menores, e deixou quase 10 mil feridas. Outros mil indivíduos estão desaparecidos e supostamente sob os escombros, segundo as autoridades locais.

O religioso afirmou que "a primeira coisa a fazer é tentar obter a libertação dos reféns, caso contrário não haverá forma de impedir [um escalada]". "Estamos dispostos a ajudar, até eu pessoalmente", garantiu.

No entanto, Pizzaballa enfatizou que ele e seu gabinete não tiveram qualquer contato direto com os membros do grupo islâmico, principalmente porque "você não pode conversar com o Hamas. É muito difícil".

"Demos a nossa disponibilidade pelo menos para tentar trazer de volta os reféns, pelo menos alguns deles, é isso que estamos a tentar fazer. Você precisa ter interlocutores e neste momento não podemos falar com o Hamas", explicou.

Por fim, o cardeal abordou os temores sobre as consequências da possível invasão terrestre de Israel na Faixa de Gaza, reforçando que seus "receios são essencialmente dois": a crise humanitária que será criada, tendo em vista que haverá muitas vítimas, e o medo de que esta guerra se torne um conflito regional, que inclua não só Gaza ou possivelmente a Cisjordânia, mas também o Líbano.

"O mundo islâmico poderia inflamar, todos os países árabes. Não sei, é muito difícil prever a evolução, mas os receios de expansão regional são reais, e não sou o único que diz isso", concluiu.

Pizzaballa é responsável por supervisionar as atividades católicas romanas em Israel e nos territórios palestinos e revelou que cerca de mil cristãos estão abrigados em edifícios da Igreja no norte de Gaza após suas casas serem destruídas pelos ataques de Israel. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.