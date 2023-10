Calendário Bolsa Família 2023: confira as datas de pagamento de outubro

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os repasses acontecerão entre os dias 18 e 31, com as datas de pagamento determinadas com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Veja abaixo o atual cronograma de pagamento:

NIS terminando em 1: 18 de outubro;

NIS terminando em 2: 19 de outubro;

NIS terminando em 3: 20 de outubro;

NIS terminando em 4: 23 de outubro;

NIS terminando em 5: 24 de outubro;

NIS terminando em 6: 25 de outubro;

NIS terminando em 7: 26 de outubro;

NIS terminando em 8: 27 de outubro;

NIS terminando em 9: 30 de outubro;

NIS terminando em 0: 31 de outubro.

O programa Bolsa Família inclui diversos tipos de benefícios com valores específicos:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa na família;

Benefício Complementar (BCO): pagamento adicional para garantir que a soma dos benefícios alcance pelo menos R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): valor extra de R$ 150 para crianças de zero a sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). As transferências começaram em setembro;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): aplicado em situações específicas para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil). Será pago até maio de 2025.

Para se qualificar para o Bolsa Família, as famílias devem atender a requisitos relacionados à saúde e educação, incluindo a frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal para gestantes, verificação do estado nutricional das crianças e adesão ao calendário nacional de vacinação.