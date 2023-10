Brasil recebe eventos da 23ª edição da Semana da Língua Italiana

SÃO PAULO, 16 OUT (ANSA) - Começou nesta segunda-feira (16) e vai até o próximo domingo (22) a 23ª edição da Semana da Língua Italiana no Mundo, promovida pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália para valorizar o idioma no exterior, e com programação também em diferentes partes do Brasil.

No Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, os eventos vão ocorrer dentro e fora da sede. Já no primeiro dia, ocorre um ciclo de encontros sobre "O italiano e a sustentabilidade", tema da Semana em 2023, com palestras e debates.

Também foi projetado o filme "Um posto sicuro", na Universidade de São Paulo (USP).

Para os próximos dias, há programação sobre o centenário do escritor Italo Calvino e outras expressões artísticas e culturais da língua italiana.

A programação completa está disponível no site https://iicspsettimanadellalingua.wordpress.com/calendario-event i/.

O Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro também dará destaque ao centenário de Calvino, com a exposição "Calvino qui e Altrove", que vai passar pelo IICRJ mas também pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pela Biblioteca Parque Niterói.

Também haverá uma programação de palestras; oficinas de diversos temas, como teatro, gastronomia e práticas sustentáveis; clube de leitura; aulas e projeções de filmes.

A lista de eventos está no site https://iicrio.esteri.it/it/gli_eventi/calendario/settimana-dell a-lingua-italiana-nel-mondo/.

Também há programação prevista em outras partes do país, em universidades, escolas e instituições ítalo-brasileiras. (ANSA).

