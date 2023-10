Bolsas da Europa operam mistas, de olho no Oriente Médio; Casino tomba 5% após venda de ativos

As bolsas europeias operam sem direção única e perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 16, enquanto investidores avaliam a possibilidade de uma escalada da crise no Oriente Médio. Em Paris, a ação do Casino sofre forte queda após o grupo varejista francês anunciar a venda de ativos colombianos.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,01%, a 449,14 pontos.

O apetite por risco na Europa é limitado, em meio à expectativa de que Israel lance uma ofensiva por terra em Gaza, depois de acumular tropas na fronteira, em novo desdobramento do conflito iniciado há mais de uma semana na região. Antes da iminente invasão por terra, cerca de 1,1 milhão de palestinos receberam alerta para evacuar o norte de Gaza em 24 horas.

Da agenda de indicadores europeia, o único destaque hoje foi a balança comercial da zona do euro, que teve superávit ajustado de 11,9 bilhões de euros em agosto, bem maior que o do mês anterior.

Nos próximos dias, a atenção vai se voltar para mais balanços de empresas dos EUA, assim como para novos dados do Produto Interno Bruto (PIB) da China. Além disso, seguem no radar comentários de autoridades de grandes bancos centrais sobre a trajetória dos juros. Mais cedo, o economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE), Huw Pill, disse que a inflação persistente é o fator crucial para futuras decisões de juros.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,37%, enquanto a de Paris caía 0,12% e a de Frankfurt recuava 0,12%. Já a de Milão cedia 0,01%, a de Madri avançava 0,04% e a de Lisboa tinha ganho de 1,13%.

No mercado francês, a ação do Casino tombava mais de 5%, após reagir inicialmente em alta ao anúncio de que o grupo varejista francês e sua subsidiária brasileira, o Grupo Pão de Açúcar, fecharam acordo preliminar para vender fatias no colombiano Grupo Éxito, por um total de US$ 556 milhões.