BC projeta inflação dentro da meta pela 1ª vez desde 2021

(ANSA) - BRASÍLIA, 16 OTT - O Boletim Focus do Banco Central (BC) reduziu hoje (16) a previsão da inflação de 4,86% para 4,75% em 2023. Com isso, a projeção ficou dentro do teto da meta pela primeira vez desde junho de 2021.

O centro da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3,25%. No entanto, ela será considerada cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%.

A diminuição da estimativa ocorreu após a divulgação pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) da inflação de setembro, que foi de 0,26%, 0,08 ponto percentual abaixo dos cálculos dos analistas.

Para 2024, o Focus projetou inflação de 3,88%, e para 2025 de 3,50%.

No entanto, os especialistas consultados pelo Focus projetaram que o Produto Interno Bruto (PIB) terá uma alta de 2,92% em 2023, a mesma estimativa das últimas três semanas. Para 2024, a economia deve crescer 1,5%. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.