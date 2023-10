Aurora assume a operação da planta industrial de suínos da Unium em Castro, no PR

São Paulo, 16 - A Aurora assumiu nesta segunda-feira, 16, a operação da unidade de suínos que pertencia à Unium, formada pelas cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, em Castro (PR). "Com a transação passam para a propriedade da Aurora Coop as marcas Alegra, Alegra Black Pork e Alegra Porco & Brasa", diz comunicado do presidente da Aurora, Neivor Canton. "Em junho passado a Aurora Coop havia firmado acordo de intercooperação para a aquisição da unidade industrial de carnes da Unium (Alegra), cuja operação era realizada em conjunto pelas três cooperativas paranaenses. Em setembro a negociação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)."

O valor da negociação não foi informado. Desde setembro as cooperativas paranaenses Frísia, Castrolanda e Capal integram o quadro de associadas da Aurora Coop que, conta agora com 14 cooperativas filiadas.

Conforme a nota, a unidade de abate e processamento de suínos de Castro foi inaugurada em 2015 e tem área total construída de 40 mil m2.

A capacidade de abate da planta industrial é de 3.500 suínos por dia. Com a aquisição, a Aurora Coop passa a operar oito plantas industriais de suínos e eleva sua capacidade de abate de 28.500 para 32.000 suínos/dia.

A planta está habilitada para exportar aos mercados da África do Sul, Argentina, Hong Kong, Líbano, Paraguai, Cingapura, Ucrânia, Uruguai e Vietnã.

Com a nova unidade incorporada a sua base agroindustrial, a Aurora aumenta em 12% sua capacidade de abate e processamento de suínos, que sobe para 32.000 cabeças por dia.