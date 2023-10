Após internação, Fedez comemora aniversário de 34 anos

ROMA, 16 OUT (ANSA) - Após o susto de uma longa internação, o rapper italiano Fedez definiu seu aniversário de 34 anos, comemorado neste domingo (15), como "o melhor desde sempre".

Nas redes sociais, o artista mostrou que celebrou em Manchester, na Inglaterra, no show da banda de rock Blink-182.

Ele e o líder da banda, Mark Hoppus, fizeram amizade ao compartilhar a experiência de atravessar um câncer.

O americano anunciou em junho de 2024 que enfrentava um linfoma em estágio 4, enquanto Fedez passou por uma cirurgia para retirar um tumor do pâncreas.

Ele já tinha marcado de ir a um show em outubro, mas teve que cancelar por problemas de saúde.

"Infelizmente, em 28 de setembro, fui internado e tive alta bem no dia do show, sem condições de sair de casa. O médico me prometeu, porém: 'se os seus exames de sangue forem aceitáveis, poderá ir ao show do Blink no dia do seu aniversário em Manchester'", escreveu Fedez, no Instagram.

"E eis-me aqui, diante do palco, escutando Mark contar como essa tour o salvou da depressão da doença. Olho minha mulher e aperto sua mão. Nós dois com os olhos marejados, porque sabemos o que tudo isso significa. Um círculo que se fecha, o melhor aniversário de sempre", concluiu. (ANSA).

