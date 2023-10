Andrea Bocelli anuncia show extra em São Paulo em 2024

SÃO PAULO, 16 OUT (ANSA) - O tenor italiano Andrea Bocelli anunciou nesta segunda-feira (16) que fará um show extra durante sua passagem pelo Brasil, em maio de 2024.

Além das apresentações de 26 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, e do espetáculo no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 17 do mesmo mês, o artista confirmou um novo concerto no dia 25 de maio, também não estádio da capital paulista.

Considerado um dos principais tenores do mundo, Bocelli celebrará seus 30 anos de carreiras no Brasil e será acompanhado por orquestra, coral e artistas convidados.

O italiano apresentará os maiores sucessos das três décadas dedicadas a entregar o melhor da música clássica por todo o mundo. As apresentações no país são produzidas pela Dançar Marketing.

Os ingressos para todos os shows são comercializados no site da Eventim e nos pontos de venda oficial em São Paulo e Belo Horizonte. Os bilhetes, que custam a partir de R$ 250 (meia entrada), poderão ser parcelados em até 10 vezes.

Além disso, os fãs poderão realizar a compra da "entrada social", com valor reduzido e que tem parte de sua renda revertida para a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Ao longo de seus 30 anos de carreira, Bocelli já realizou cinco turnês no Brasil, além de acumular um vasto número de reconhecimentos, incluindo uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, homenagem feita em 2010; três Classical Brit Awards, o Global Awards - concedido pelas rádios britânicas na categoria melhor artista clássico -; seis indicações ao Grammy Awards; e outras seis indicações ao Grammy Latino. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.