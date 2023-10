Advogado do opositor russo Navalny falta a audiência e tem localização desconhecida

Um advogado do opositor russo Alexei Navalny faltou, nesta segunda-feira (16), a uma audiência de seu cliente e sua localização é desconhecida, segundo sua equipe, três dias após a detenção de três outros advogados do opositor.

"O advogado Alexandre Fedulov deveria se encontrar hoje com Alexei, mas não é possível se comunicar com ele desde esta manhã", disse no X, antigo Twitter, a porta-voz no exílio de Navalny, Kira Iarmych. "Não sabemos onde está Fedoulov, seu telefone está desligado."

A audiência trata de mais um litígio entre Navalny e a colônia penitenciária IK-6 de Melekhovo, onde está preso, que acusa regularmente de violações.

Outros três advogados que defenderam o opositor - Vadim Kobzev, Igor Sergunin e Alexei Liptser - foram detidos na sexta-feira sob acusação de "extremismo", o que pode levar a fortes penas.

Os apoiadores de Navalny denunciam essas detenções como uma forma de isolar ainda mais o opositor e um novo passo na repressão da oposição a Vladimir Putin.

Até então os advogados de militantes opositores eram raramente presos, embora fossem submetidos à vigilância. Alguns deixaram o país para evitar processos.

Alexei Navalny foi detido em janeiro de 2021 ao retornar da Alemanha, onde foi hospitalizado após ser vítima de um envenenamento na Rússia, e depois foi condenado a duras penas de prisão por "extremismo".

