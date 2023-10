A volta à cena musical do cantor Lescop, ícone da cold wave francesa

Foram sete longos anos de pausa na carreira solo, mas, ao que tudo indica, o cantor Lescop ou Mathieu Peudupin - seu verdadeiro nome - está de volta. O artista lançou recentemente um novo single que pode ser um indício de seu aguardado terceiro álbum.

Lescop está na estrada desde os anos 1990, mas foi o hit "La Forêt", de 2011, que atraiu os holofotes ao cantor. Comparado a Ian Curtis - o legendário vocalista do Joy Division - Mathieu Peudupin ganhou destaque na cena underground da França com seu primeiro álbum. No entanto, seu segundo disco, "Echo", lançado em 2016, foi metralhado pela crítica, afastando o artista francês da carreira solo.

Durante esse período, Lescop chegou até a montar uma nova banda de post-punk, Serpent, que não vingou. Quando se começava a especular sobre a possibilidade de um prematuro fim de carreira, Lescop surpreendeu ao lançar no final de setembro um novo single, "Radio". A faixa, gravada e mixada pelo famoso engenheiro de som britânico Ash Workman, é um dos destaques da programação musical da RFI. Confira e aumente o som!

Ouça o Balada Musical clicando no player acima ou acesse-o no Spotify ou no Deezer.