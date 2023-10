Clay Bar, vitrificador de plásticos, descontaminante ferroso e preteador para pneus, você já ouviu falar desses produtos?

Esses são algumas opções voltadas à estética automotiva, mercado que está em alta. Estive em uma loja especializada e procurei alguns produtos inusitados, daqueles que tenho certeza que muitos não conheciam, para poder apresentar no vídeo dessa semana. Encontrei pelo menos sete, mas daria para esticar para tantos outros.

Participa comigo meu amigo Tarcísio Vaglieri, do canal Veneto Studio, que explicou de maneira bem didática as características desses produtos e como devem ser aplicados nos carros.

Colunistas do UOL

