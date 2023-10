Vídeo mostra invasão a imóvel na zona sul do Rio; polícia prende trio de SP

A ação de uma quadrilha especializada em roubo a imóveis em áreas nobres foi flagrada em um vídeo registrado por câmeras de segurança na última quarta-feira (11) em um prédio em Botafogo, na zona sul do Rio. Três suspeitos de integrar o grupo foram presos dois dias depois.

O que aconteceu

Dois homens entraram no prédio de classe média alta após se identificarem ao porteiro como amigos de um morador. Em seguida, arrombaram a fechadura para entrar em um apartamento desocupado, já que a moradora havia viajado para o exterior há duas semanas.

Câmeras de segurança instaladas dentro do imóvel registraram a ação da dupla. "Tamo dentro, tamo dentro", repetiu um deles enquanto falava pelo celular com um terceiro integrante do grupo, que monitorava a ação à distância.

Um dos assaltantes abre a porta do quarto, enquanto o comparsa o segue, ainda com o celular na mão. Em seguida, o homem que mantinha contato com o outro comparsa vê uma das câmeras e a danifica.

Uma câmera no corredor registrou o momento em que a dupla desce as escadas para deixar o prédio. Um deles levava uma mochila, possivelmente com os bens furtados no imóvel. A ação durou cerca de 40 minutos.

Como foi a prisão

Três suspeitos foram presos na última sexta-feira (13) enquanto estavam em um hotel. A Polícia Civil indica que eles integram uma organização criminosa especializada nesse tipo de crime de São Paulo.

O trio foi autuado por furto qualificado, organização criminosa e resistência. Com base nas imagens, a investigação agora tenta confirmar se eles são os mesmos envolvidos no assalto registrado em vídeo.

A moradora do prédio que registrou a ação identificou pertences em meio ao material apreendido com os suspeitos, como dois relógios, três perfumes e uma bolsa. O síndico foi intimado para prestar depoimento.