Começou em quartinho e virou milionária com drenagens em famosos nos EUA

A brasileira Josie Rushing, de 38 anos, começou a ganhar dinheiro com drenagem linfática no Texas (EUA), em 2017. No início, ela atendia em um quartinho da sua casa. Hoje, ela tem três clínicas e atende celebridades, como a modelo brasileira Camila Alves McConaughey e as atrizes americanas Lili Reinhart (da série "Riverdale") e Lea Michele (da série de TV "Glee"). Aos 37 anos, Josie virou milionária, em 2022.

Como ela foi parar nos EUA

Josiane Silva Delfino, a Josie, é de uma família de classe média baixa. Ela nasceu em São José do Rio Preto (SP), mas cresceu em Iturama (MG). Seu pai, Eriovaldo, era um pequeno agricultor, e sua mãe, Ivany, professora pública estadual.

Ela é formada em jornalismo. Em 2007, Josie, aos 22 anos, se formou em jornalismo. A faculdade ficava em Votuporanga (SP). Todo dia, ela ia e voltava para a faculdade de ônibus, em um percurso de 125 km entre as duas cidades.

Josie teve dois negócios em São Paulo. Ela começou como estagiária na Associação Antipirataria de Cinema e Música e, em um ano, foi efetivada como analista e, depois, coordenadora do departamento de comunicação. De 2009 a 2013, ela teve dois negócios: a Equilibrium (agência de comunicação) e a Grape (agência de publicidade). No final de 2013, após a Grape perder um grande cliente, ela decidiu fechar as duas empresas.

Em janeiro de 2014, ela e o então marido foram para a Flórida (EUA). "Meu ex-marido queria fazer um curso de paraquedismo lá, mas nós nos separamos em agosto do mesmo ano", diz ela.

Em 2014, ela teve que retornar ao Brasil para tratar uma trombose cerebral. Ficou um ano no país para tratar da saúde.

Em seis meses, ela conheceu pela internet o americano Robert Rushing, hoje com 41 anos, com quem se casou. "Encontrei o amor da minha vida. Ele largou tudo nos EUA e veio morar comigo no Brasil", declara.

Eles se casaram e foram passar a lua de mel nos EUA. Josie e Robert moraram um ano em Iturama (MG), se casaram em dezembro de 2015 e foram passar a lua de mel nos EUA, em março de 2016. "Depois de passear por um mês, o nosso último destino era a casa da minha sogra em Austin [Texas]. Começamos a entender o quanto a cidade era promissora e ficamos morando na casa dela por dois meses, para avaliar se realmente era o que queríamos", afirma. O casal logo alugou um apartamento na cidade.

Pedi a regularização do meu visto, o green card, e hoje sou cidadã americana.

Como começou a fazer drenagem

Prestava serviço para o Facebook, mas queria empreender na estética. Por 18 meses, Josie trabalhou como prestadora de serviços para o Facebook. Ganhava US$ 500 por semana para consultoria de marketing para pequenos negócios brasileiros nos EUA.

Ela começou a fazer massagens e drenagem linfática no quarto de hóspede do seu apartamento. Investiu US$ 200 no negócio. Para atrair as brasileiras que moravam em Austin, Josie postava vídeos do seu serviço no Facebook em grupos de comunidades brasileiras nos EUA. Josie havia feito um curso extensivo de massoterapia enquanto morava em São Paulo, em 2012. Mas não atuou com isso na época. Ela se formou em massoterapeuta em 2017 e é professora licenciada nos EUA desde 2018.

Acumulou os dois trabalhos por seis meses até conseguir se dedicar à área estética. Ela trabalhava no Facebook das 6h às 14h e atendia em casa das 14h30 às 22h30. Depois de seis meses nas duas funções, pediu demissão do Facebook e ficou somente com as massagens e drenagem no apartamento. Alguns meses depois, ela alugou uma casa de dois andares, montou a clínica no primeiro andar e morou no segundo pavimento.

Em maio de 2020, em plena pandemia, ela abriu a Brazilicious Beauty Spa, em Round Rock, nos arredores de Austin. Investiu cerca de US$ 12 mil. Hoje, a empresa tem três clínicas: duas no Texas (Downtown Austin e Round Rock) e uma em Tennessee (Nashville). São 37 funcionários diretos.

De brasileiras, comecei a atender latinas, depois, americanas. Foi propaganda boca a boca, pela qualidade do meu serviço.

No início, sofri preconceito de todos os lados: fora do padrão físico, imigrante, mulher, sem família em um país diferente. Eu tinha tudo para dar errado. Mas foquei e estou ainda trilhando minha jornada.

'Drenagem de Hollywood' é o seu principal serviço

A empresa de Josie atende cerca de 1.000 clientes por mês, em média. Algumas delas são celebridades brasileiras e americanas, como a modelo brasileira Camila Alves McConaughey, as atrizes americanas Lili Reinhart (a "Betty Cooper" da série "Riverdale" e a "Annabelle" do filme "As Golpistas") e Lea Michele (a "Rachel Berry" da série de TV "Glee") e a influenciadora digital americana Emma Chamberlain. "Todas elas, sem nenhuma exceção, fizeram porque gostam da minha técnica e percebem a diferença na personalização do atendimento e técnica em si da drenagem de Hollywood", declara Josie.

Josie Rushing e Emma Chamberlain, influenciadora americana do YouTube Imagem: Arquivo pessoal

O principal serviço é a Brazilian Lymphatic, conhecida como "drenagem de Hollywood". Desenvolvido por Josie, o método é uma mistura de drenagem linfática (um tipo de massagem que ajuda o sistema linfático a funcionar, ajudando a eliminar as toxinas presentes no corpo mais facilmente) com manobras que ajudam a modelar o corpo da mulher. Tudo é feito manualmente.

A técnica tem um efeito detox e relaxante, e é voltada a esculpir o corpo, além de ajudar no pós-cirúrgico. Josie diz que personaliza a drenagem de acordo com as necessidades de cada cliente. Isso geralmente não é feito em uma drenagem linfática tradicional.

A "drenagem de Hollywood" ocupa 80% dos horários das clínicas. O preço da sessão (corpo e pós cirúrgico) custa US$ 165 (o procedimento é feito por uma das massoterapeutas da clínica) e US$ 500 (feita pela própria Josie). A drenagem facial é mais barata; a sessão custa US$ 100.

Faturamento ultrapassou US$ 1 milhão no ano passado. Em 2022, o faturamento da empresa foi de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8 milhões). O lucro foi de US$ 592 mil (cerca de R$ 3 milhões).

Além das clínicas, Josie dá aulas para ensinar a técnica. Ela calcula que já tenha formado cerca de 1.000 profissionais em 19 países e 37 estados americanos.

Josie não tem planos de abrir uma clínica no Brasil. Mas, até o final do ano, ela irá lançar um curso de drenagem linfática no país, com uma novidade tecnológica: as alunas irão usar óculos de realidade virtual, para aprender a técnica desenvolvida por Josie.

