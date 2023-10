Com esta fita você não precisa de agulha e linha para fazer barra e remendo

Precisando fazer uma barra ou remendo nas suas roupas, mas está sem tempo para levar em um serviço de costura? Esta fita para remendos ajuda a consertar ou até mesmo decorar suas peças, sem a necessidade de usar a agulha e a linha.

A seguir, o Guia de Compras UOL mostra as características do produto e o que diz quem comprou.

Como funciona o 'remendo mágico'?

Para utilizar, é só colocar a fita sobre o rasgo que precisa remendar. Em seguida, junte as partes que serão unidas e use o ferro de passar, para ativar a cola do produto. Pronto! Em alguns segundos, a sua roupa estará com cara de nova.

O processo é o mesmo para ajustar o comprimento da barra de uma roupa. Você cola a fita na parte de dentro da peça, dobra a barra e cola na outra face do produto. Depois é só passar o ferro.

O produto pode ser usado em diferentes peças, como cortinas, vestidos, calças, saias, bermudas, entre outras.

É indicado para tecidos de algodão, mas também é aplicável em outros tecidos, com bons resultados.

O que diz quem comprou?

As avaliações do produto destacam o custo-benefício que ele oferece. A nota média na Amazon é de 3,6 (sendo 5 a máxima). Veja algumas opiniões de quem comprou.

Ótimo produto! Muito útil e prático. Gosto muito! Já uso há algum tempo.

Lena

Excelente produto. Resolveu meu problema de roupa.

Marilda Gonçalves Amaro

Gostei muito. Eu usei para colar a barra da calça.

Elaine Aparecida Azevedo da Silva

Gostou da dica? Para ficar por dentro dos principais descontos que rolam na internet, acompanhe o Monitor de Ofertas UOL, que seleciona diariamente promoções em diversos produtos. Aproveite também para seguir o Monitor de Ofertas no Twitter. E não perca os vídeos do Guia de Compras UOL no TikTok.