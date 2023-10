Palmeiras goleia Olimpia e avança à semifinal da Libertadores feminina

? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 15, 2023

Na outra semifinal, podemos ter duelo brasileiro. Os dois últimos confrontos das quartas acontecem neste domingo (15) e envolvem outras equipes do Brasil que atropelaram os adversários na primeira fase. O Corinthians, com 100% de aproveitamento, 12 gols marcados e nenhum sofrido, encara o América de Cali, às 17h30, no Estádio Pascual Guerrero, casa da equipe adversária. Já o Internacional, que também carrega 100% de aproveitamento e 12 gols marcados mas tendo sofrido dois, vai enfrentar o Colo-Colo, do Chile, às 20h30, no mesmo estádio.

A segunda semifinal da Libertadores está marcada para quarta-feira (18) e a decisão do titulo ocorrerá no sábado (21).